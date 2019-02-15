Победа Рёйселанд и серебро Мякяряйнен — в обзоре спринта в Солт-Лейк-Сити

На этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) прошёл женский спринт на 7,5 км. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третье — немка Франциска Хильдебранд.



Лучший результат среди россиянок показала Маргарита Васильева — 14-е место. Ульяна Кайшева стала 20-й.

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Кубок мира. 8-й этап. Солт-Лейк-Сити (США)

Женщины. Спринт



1. Марте Рейселанд (Норвегия) — 19.47,6 (0 промахов)

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +11,5 (1)

3. Франциска Хильдебранд (Германия) — +21,4 (0)

4. Моника Хойниш (Польша) — +23,9 (0)

5. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +28,2 (1)…

14. Маргарита Васильева (Россия) — +1.13,3 (0)…

20. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.32,4 (1)…

44. Лейсан Бикташева (Россия) — +2.28,1 (1)…

48. Валерия Васнецова (Россия) — +2.39,8 (2)…

64. Кристина Ильченко (Россия) — +3.19,6 (4).