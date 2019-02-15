Устюгов, Большунов, Белорукова и Непряева примут участие на этапе КМ в Италии

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом команды на заключительный перед чемпионатом мира в Зеефельде (Австрия) этап Кубка мира, который пройдёт с 16 по 17 февраля в Конье (Италия).

В субботу, 16 февраля, лыжники выйдут на старт спринта свободным стилем. В состав мужской сборной вошли Александр Большунов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Андрей Собакарёв, Денис Спицов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин. В женских соревнованиях Россию представят Татьяна Алёшина, Аида Баязитова, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева и Елена Соболева.

В воскресенье, 17 февраля, гонщики пробегут индивидуальную гонку классическим стилем на 10 (у женщин) и 15 км (у мужчин). От мужской команды заявлены Евгений Белов, Александр Бессмертных, Большунов, Илья Семиков, Спицов, Устюгов и Порошкин. В состав женской сборной включены Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Непряева и Мария Истомина.