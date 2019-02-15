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Рёйселанд: на последнем круге я так устала, что пришлось бежать через силу

Рёйселанд: на последнем круге я так устала, что пришлось бежать через силу
Другие / Биатлон

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала победу в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

«Сегодня очень чувствовалась высота, поэтому я начала гонку медленнее, чем обычно, надеясь сохранить силы до конца. Думаю, это самое разумное решение, план был хорошим, но на последнем круге я устала, как и остальные, так что пришлось бежать через силу. И я очень рада, что получилось закрыть все мишени!

Мы были в Кэнморе до вторника — занимались шоппингом, засиживались в кофейнях и всё в этом духе. Но по приезду сюда пришлось готовиться к стартам!

Я не думаю о своих шансах в спринте на чемпионате мира. Конечно, надеюсь, всё будет хорошо, но никто не знает, как пройдёт реакклиматизация по приезду домой, ведь такие путешествия, как сейчас, бывают не часто. Я буду стараться сделать всё, что в моих силах, чтобы хорошо выступить на чемпионате мира», — цитирует Рёйселанд Biathlon.com.ua.

Второе место в спринте заняла финка Кайса Мякяряйнен, третьей стала немка Франциска Хильдебранд.

Рёйселанд поднялась на 2-е место в зачёте спринтерских гонок, Старых — 14-я
Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
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