Рёйселанд: на последнем круге я так устала, что пришлось бежать через силу

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала победу в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

«Сегодня очень чувствовалась высота, поэтому я начала гонку медленнее, чем обычно, надеясь сохранить силы до конца. Думаю, это самое разумное решение, план был хорошим, но на последнем круге я устала, как и остальные, так что пришлось бежать через силу. И я очень рада, что получилось закрыть все мишени!



Мы были в Кэнморе до вторника — занимались шоппингом, засиживались в кофейнях и всё в этом духе. Но по приезду сюда пришлось готовиться к стартам!



Я не думаю о своих шансах в спринте на чемпионате мира. Конечно, надеюсь, всё будет хорошо, но никто не знает, как пройдёт реакклиматизация по приезду домой, ведь такие путешествия, как сейчас, бывают не часто. Я буду стараться сделать всё, что в моих силах, чтобы хорошо выступить на чемпионате мира», — цитирует Рёйселанд Biathlon.com.ua.

Второе место в спринте заняла финка Кайса Мякяряйнен, третьей стала немка Франциска Хильдебранд.