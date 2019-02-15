Мякяряйнен: путь до Солт-Лейк-Сити был очень тяжёлым, тем радостнее мне сейчас

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен оценила выступление в спринте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Она заняла второе место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд. Тройку призёров замкнула немка Франциска Хильдебранд.

«Здесь по-настоящему очень сложная трасса, с большим количеством длинных, пологих подъёмов, плюс мы находимся на высоте. Важно правильно размяться и разогреться, чтобы хорошо пройти всю дистанцию. Несмотря на все сложности, я чувствовала себя довольно неплохо, и мне понравилась конфигурация трассы. Так что эта неделя уже определённо лучше предыдущей для меня!



Всю дорогу сюда испортил снег в Сиэтле. Там мы планировали сделать пересадку по пути сюда, но все рейсы на Сиэтл отменили из-за непогоды, поэтому пришлось заново планировать маршрут до Солт-Лейк-Сити. Мы направились в другую часть Северной Америки — в Торонто, чтобы улететь из Канады в США. Но там уже возникли проблемы с нашим оружием — его потеряли и на поиски ушло два часа. Думаю, в аэропорту не были готовы к путешественникам с винтовками, и из-за этой задержки мы пропустили наш рейс до Атланты. А я ведь вообще не знала, где на материке находятся Торонто и Атланта! Пришлось смотреть в Google Maps, чтобы хоть как-то сориентироваться! Путь до Солт-Лейк-Сити был очень тяжёлым, тем радостнее мне сейчас! Даже с такими приключениями мне удалось показать высокий результат!» — цитирует Мякяряйнен Biathlon.com.ua.

В общем зачёте Кубка мира Мякяряйнен занимает шестое место.

Мякяряйнен пропустила рейс и до сих пор не приехала в Солт-Лейк-Сити