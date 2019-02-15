Хильдебранд: может, Марте и Кайса создадут аэродинамическую тень для меня?

Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), где она заняла третье место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд, второй стала финка Кайса Мякяряйнен.

«Отличное чувство! Конечно, я бы не отказалась от пьедестала в каждой гонке, но не всё всегда складывается так, как мы хотим! Сейчас я очень рада попаданию в топ-3!



Эти три этапа после новогодних каникул были для меня не очень удачными. Появились неестественные для меня ошибки во время стрельбы, пришлось даже проводить специальные тренировки после этапа в Антхольце, и, думаю, они помогли. Так что я рада, что теперь снова могу стрелять без промахов!



Надеюсь, в преследовании получится закрыть побольше мишеней! По крайней мере, на трассе у меня будут хорошие ориентиры — Кайса и Марте. Нужно будет держаться с ними. Может, они создадут аэродинамическую тень, чтобы мне было легче?» — цитирует Хильдебранд Biathlon.com.ua.

Женская гонка преследования состоится завтра, 16 февраля.