Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Хильдебранд: может, Марте и Кайса создадут аэродинамическую тень для меня?

Хильдебранд: может, Марте и Кайса создадут аэродинамическую тень для меня?
Другие / Биатлон

Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), где она заняла третье место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд, второй стала финка Кайса Мякяряйнен.

«Отличное чувство! Конечно, я бы не отказалась от пьедестала в каждой гонке, но не всё всегда складывается так, как мы хотим! Сейчас я очень рада попаданию в топ-3!

Эти три этапа после новогодних каникул были для меня не очень удачными. Появились неестественные для меня ошибки во время стрельбы, пришлось даже проводить специальные тренировки после этапа в Антхольце, и, думаю, они помогли. Так что я рада, что теперь снова могу стрелять без промахов!

Надеюсь, в преследовании получится закрыть побольше мишеней! По крайней мере, на трассе у меня будут хорошие ориентиры — Кайса и Марте. Нужно будет держаться с ними. Может, они создадут аэродинамическую тень, чтобы мне было легче?» — цитирует Хильдебранд Biathlon.com.ua.

Женская гонка преследования состоится завтра, 16 февраля.

Мимо диванов и к мечтам! Женская сборная России по биатлону знает, что делать
Главное – не обращать внимания на неудачников и диванных любителей биатлона. Скорость и точность обязательно придут. Надо лишь верить.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент