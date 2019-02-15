Гунина сыграла вничью с Абдумалик на шахматном турнире в Сент-Луисе

На шахматном турнире в Сент-Луисе (США) россиянка Валентина Гунина в партии восьмого тура разошлась миром с Жансаей Абдумалик из Казахстана. Гунина играла белыми фигурами. Соперницы согласились на ничейный исход после 42-го хода.

Другая россиянка Александра Костенюк сыграла вничью с представительницей Грузии Наной Дзагнидзе.

По итогам восьми туров Гунина набрала 6,5 очка и в очном противостоянии поборется за титул с Костенюк (6). В активе Дронавалли Харики (Индия) и американки Ирины Круш, которые занимают третье место, по 4,5 балла.

Призовой фонд турнира в Сент-Луисе составляет $ 150 тыс. Соревнования завершатся 16 февраля.



Напомним, в ноябре 2018 года Костенюк не сумела пробиться в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин.