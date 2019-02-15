Ильченко — о выступлении в спринте: было душно и жарко, постоянно хотелось пить

Российская биатлонистка Кристина Ильченко прокомментировала выступление в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Она заняла 64-е место, допустив 4 промаха.

«Сегодня было очень тяжело, сложный рыхлый и мокрый снег. Видимо, душно и жарко, постоянно хотелось пить. Пока не имею ни малейшего представления о том, куда уходили все силы, что произошло. Волнение присутствует всегда, но сегодня я была готова к борьбе. Не знаю, почему так всё произошло», — приводит слова Ильченко официальный сайт Союза биатлонистов России.

Победительницей гонки стала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третьей стала немка Франциска Хильдебранд.