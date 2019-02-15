Бикташева — о промахе в спринте: начала хорошо, но потом расслабилась

Российская биатлонистка Лейсан Бикташева прокомментировала выступление в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Она заняла 44-е место, допустив один промах.

«Тяжело уже с первого круга. Что касается меня, то меня с первой стрельбы вели, а потом становилось всё сложнее и сложнее. Чувствуется, что высота большая. Промах? Я начала хорошо, но потом расслабилась, дала слабину», — приводит слова Бикташевой официальный сайт Союза биатлонистов России.

Победительницей гонки стала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третьей стала немка Франциска Хильдебранд.

Сегодня, 15 февраля, в Солт-Лейк-Сити состоится мужская спринтерская гонка.