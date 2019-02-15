Сидорова: Медведева – большая молодец, даже герой

Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова поделилась мнением по поводу последних результатов российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«На мой взгляд, выиграть впервые гораздо легче, чем удержаться на высоком уровне. Знаю это не понаслышке, сама через это проходила. Когда выигрываешь серьёзный турнир, тебе уже есть что терять. Становится сложнее доказывать себе и миру, что сможешь удержать планку или превзойти себя. Так что в первую очередь это психология. Слышала, так же говорят и люди, которые работают с Алиной, и не только с ней, но и с Женей Медведевой. Все спортсмены, приезжающие на соревнования такого уровня, прекрасно умеют делать все заявленные элементы. Дальше вопрос: насколько получается справиться с собой? А с возрастом справляться с собой становится сложнее.

У Медведевой, думаю, напряжение всегда присутствовало, но максимальных значений оно достигло во время Олимпийских игр. Не забывайте, незадолго до Олимпиады у неё случилась травма. На мой взгляд, Женя – большая молодец, даже герой. Я была там, на катке, поддерживала её всем сердцем. В тот момент, когда она откатала произвольную программу, у меня, как у человека, любящего фигурное катание и знающего, как это тяжело, текли слёзы. Напряжение было сумасшедшее, ведь для неё эти соревнования проходили в рамках главного фаворита и действующей чемпионки мира, к тому же она уже была там наверху и понимала, что именно сейчас её шанс осуществить мечту любого спортсмена. Сейчас у неё новый этап в жизни – восстановление после травмы, смена тренера, переезд в другую страну, отсутствие родных и друзей рядом, чужой язык, гормональная перестройка организма. Это же стрессовая ситуация. Я уверена, что она очень хочет выигрывать, любой спортсмен этого хочет.

Участие Медведевой в финале Кубка России – это просто грамотный, правильный ход с её стороны и возможность попасть на чемпионат мира. На её месте я бы сделала так же. У человека в этом сезоне было довольно мало стартов, а ей, как и любому спортсмену, необходимо соревноваться. В этом плане её ситуация немного похожа на мою. У меня, как я говорила, тоже сменилась команда, и мы хватаемся за каждый шанс, чтобы поиграть и наработать игровое взаимодействие. А если это ещё и шанс отобраться на мир, то конечно да!" – цитирует Сидорову «Советский спорт».