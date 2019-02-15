Биатлонистка Васильева — о выступлении в спринте: не хватало кислорода

Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала выступление в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Она заняла 14-е место, не допустив ни одного промаха.
«Не хватало кислорода. Каждый круг шла по своей скорости, потому что понимала, что проигрывала. Чистая стрельба? Мы уже адаптировались к погоде», — приводит слова Васильевой официальный сайт Союза биатлонистов России.
Победительницей гонки стала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третьей стала немка Франциска Хильдебранд.
В общем зачёте Кубка мира Васильева занимает 39-е место. Лидирует итальянка Доротея Вирер.
Сегодня, 15 февраля, в Солт-Лейк-Сити состоится мужской спринт.
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