Биатлонистка Васильева — о выступлении в спринте: не хватало кислорода

Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала выступление в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Она заняла 14-е место, не допустив ни одного промаха.

«Не хватало кислорода. Каждый круг шла по своей скорости, потому что понимала, что проигрывала. Чистая стрельба? Мы уже адаптировались к погоде», — приводит слова Васильевой официальный сайт Союза биатлонистов России.

Победительницей гонки стала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третьей стала немка Франциска Хильдебранд.

В общем зачёте Кубка мира Васильева занимает 39-е место. Лидирует итальянка Доротея Вирер.

Сегодня, 15 февраля, в Солт-Лейк-Сити состоится мужской спринт.

Васильева: после прилёта в США спала 23 часа. Меня будили, чтобы я хоть поела