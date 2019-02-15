Бондарь: после «минус 25» в Кэнморе в Солт-Лейк-Сити бежали, будто летом

Украинская битлонистка Яна Бондарь поделилась впечатлениями от выступления в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Она заняла 18-е место, совершив один промах.

«Мне всегда очень нравится стартовать в первой группе, и я была очень рада, что тренеры сегодня заявили меня именно туда. Сразу после пристрелки нет времени на лишние мысли, накручивание себя перед стартом. Ты не наблюдаешь за соперниками, за тем, как проходит гонка, а сразу стартуешь.



Погода, если сравнивать со вчерашней тренировкой, была идеальная — можно было и стрелять, и бороться на трассе. Конечно, после „минус 25“ в Кэнморе сегодня бежали, как будто летом. Было очень жарко — 4-5 градусов выше нуля. Зато высота на отдельных участках трассы достигает 1800 метров. Трасса тяжёлая, заставляющая включаться сразу со старта, потому что идёт серьёзный подъём. Когда я ехала сюда, то хотела в каждой гонке набирать кубковые очки. Пока это получается — осталось гонку преследования выдержать.

Трасса была разбита, хотя организаторы сделали всё, что могли. Но при таких погодных условиях… Вчера целый день шёл дождь со снегом, потом подул сильный ветер, после этого — снова дождь. Трассу «съело» буквально на глазах. И я считаю, что сегодня нам очень повезло с погодой, потому что перспектива соревноваться под дождём не очень радовала. Но природа сделала нам подарок в праздничный день 14 февраля", — цитирует Бондарь Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки стала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третьей стала немка Франциска Хильдебранд.