Девушка Логинова в дебютной гонке в Кубке мира упала и сломала палку

Украинская биатлонистка Мария Кручова прокомментировала выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). В дебютной гонке в Кубке мира она заняла 73-е место, совершив два промаха. Кручова является подругой российского биатлониста Александра Логинова.

«Это был первый старт на таком уровне, не знала, чего от себя ожидать. Честно говоря, всё прошло как в тумане. Но точно не планировала в дебютной гонке падать и ломать палки, тем более не по своей вине. На первом круге перед спуском мне наехали на лыжу, я упала, сломала палку. Мне почти сразу дали другую, но отличающуюся по размеру, которую потом пришлось снова менять.



Сегодня было очень трудно дышать. У нас сейчас тёплая погода, и на высоте 1700, такое впечатление, тёплым воздухом наполнить лёгкие почти невозможно. В остальном разницы в высоте не чувствовала — перед этим соревновались в Ленцерхайде: трудно было и там, и здесь», — цитирует Кручову Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки стала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.