Экхофф: это была очень плохая гонка для меня

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала выступление в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Она заняла 41-е место, совершив 5 промахов.

«Это была очень плохая гонка для меня. Однако я довольна тем, как выступила на минувшей неделе. Та победа останется со мной. Сегодня же я могу лишь поздравить Марте с победой», — приводит слова Экхофф NRK.

На седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада) Тириль выиграла индивидуальную гонку.

Победительницей спринта в Солт-Лейк-Сити стала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третье — немка Франциска Хильдебранд.

Сегодня, 15 февраля, в Солт-Лейк-Сити состоится мужской спринт.