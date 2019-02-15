Чемпионат России станет для Ласицкене последним стартом перед зимним ЧЕ в Глазго

Ольга Назарова, менеджер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, заявила, что чемпионат России в помещении, который проходит с 13 по 15 февраля в Москве, станет для 26-летней спортсменки последним стартом перед зимним европейским первенством в Глазго (Шотландия).

«Чемпионат России будет для Марии последним стартом перед Глазго. Под вопросом было её участие 17 февраля в мемориале Алексеева в Санкт-Петербурге, но теперь принято решение об отказе. Спортсменка будет готовиться к чемпионату Европы», — приводит слова Назаровой ТАСС.

Медали в прыжках в высоту среди женщин будут разыграны 15 февраля, в заключительный день чемпионата России.

Напомним, двукратная чемпионка мира Ласицкене на турнире «Русская зима», который прошёл в Москве 4 февраля, взяла высоту 2,04 м и установила лучший результат сезона в мире.

Чемпионат Европы состоится в Глазго с 1 по 3 марта.