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Тихонов: я президенту Союза биатлонистов России дал кличку Карман

Тихонов: я президенту Союза биатлонистов России дал кличку Карман
Другие / Биатлон

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своём отношении к президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчёву.

«Я Володе Драчёву дал кличку Карман. У меня такое чувство, что он не может подписать ни один финансовый документ. Ему просто не доверяют. При Драчёве одна показуха. Вот он говорит: „У нас спаянный коллектив“. Да где он? Советую посвящать своему делу, сколько я посвятил, а не завидовать.

У меня когда-то начинал новый коллектив работать: Зайцева, Ишмуратова, Чудов, Устюгов, Круглов. За Круглова, кстати, я оплачивал все сборы. Но неблагодарная публика Кругловы. С этими людьми мы много лет были лучшими. Немцы и норвежцы были вторыми и третьими, они были в шоке, потому что не могли нас обыграть. Я передал команду, и через год у нас уже не было медалей.

Вот вы обратите внимание на Тихонова: как спортсмен — состоялся, как производственник — состоялся, как президент — вытащил федерацию на такой уровень, что нас никто обыграть не мог. Но меня костерят и везде пишут всякое! Я поэтому-то и переехал в Беларусь. Вот если стану консультантом сборной Беларуси, то покажу, что такое голова", — цитирует Тихонова «РИА Новости».

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