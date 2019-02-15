Прокунин — о дебюте Кручовой в Кубке мира: опускать руки ей, конечно, не стоит

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин оценил выступление подопечных в спринте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Лучший результат среди украинок продемонстрировала Юлия Джима, занявшая 10-е место.

«Нам очень хотелось порадовать наших болельщиков, особенно на фоне предыдущих неудачных выступлений. Сегодня очень хорошо проявила себя наш лидер, Юля Джима: чисто отстрелялась, заняла очень высокое 10-е место в хорошей конкурентной борьбе.

Маричку Кручову мы поздравляем с дебютом. На моей памяти не так много спортсменов, которые, дебютируя в Кубке мира, сразу попадали в пасьют. Потому опускать руки, конечно, не стоит. Она сегодня довольно быстро отстреляла, особенно стоя. Жаль — не закрылся обидный габарит. Лёжа стреляла чуть не в своём ритме: 31 секунда — должна работать быстрее.

Подход к стадиону здесь не такой тяжёлый: довольно длинный спуск, порядка 300 метров, потом пологий выход на стадион. Но высота 1720, конечно, сказывается и на скорости, и на качестве стрельбы. Но тяжело всем, не только нам. В целом же девчонки сегодня нормально справились. Обидные габариты у Яны и Нади, падения у Нади и Маши — из всего это складывается результат. Хочу также отметить наши лыжи и поблагодарить ребят из сервис-группы — качество скольжения было на очень хорошем уровне", — цитирует Прокунина Biathlon.com.ua.

Сегодня, 15 февраля, в Солт-Лейк-Сити состоится мужской спринт.