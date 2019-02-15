Прямая видеотрансляция чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении

В Москве продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. В третий день соревнований пройдут финалы в тройном прыжке, беге на 200 м, 1500 м, 5000 м и эстафете 4х400 м, а также в прыжках в высоту у женщин.
Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».
Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва. Расписание финалов
12:30 — тройной прыжок (женщины).
12:45 — бег на 5000 м (женщины).
13:05 — бег на 5000 м (мужчины).
13:45 — бег на 200 м (женщины).
13:52 — бег на 200 м (мужчины).
14:00 — тройной прыжок (мужчины).
14:00 — прыжки в высоту (женщины).
14:00 — бег на 1500 м (женщины).
14:30 — бег на 1500 м (мужчины).
15:15 — эстафета 4х400 м (женщины).
15:30 — эстафета 4х400 м (мужчины).
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