Прямая видеотрансляция чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении

В Москве продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. В третий день соревнований пройдут финалы в тройном прыжке, беге на 200 м, 1500 м, 5000 м и эстафете 4х400 м, а также в прыжках в высоту у женщин.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва. Расписание финалов

12:30 — тройной прыжок (женщины).

12:45 — бег на 5000 м (женщины).

13:05 — бег на 5000 м (мужчины).

13:45 — бег на 200 м (женщины).

13:52 — бег на 200 м (мужчины).

14:00 — тройной прыжок (мужчины).

14:00 — прыжки в высоту (женщины).

14:00 — бег на 1500 м (женщины).

14:30 — бег на 1500 м (мужчины).

15:15 — эстафета 4х400 м (женщины).

15:30 — эстафета 4х400 м (мужчины).