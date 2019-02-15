Женская сборная России по прыжкам на лыжах до ЧМ отправится на сбор в Рамзау

Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина намерена провести перед чемпионатом мира сбор в Рамзау (Австрия). Об этом сообщил старший тренер национальной команды Роман Керов.

«Планируем сбор в Рамзау, чтобы правильно подойти к чемпионату мира по смене высот. А 23 февраля уже приедем в Зеефельд», – цитирует Керова «Р-Спорт».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта. В состав женской сборной России вошли: Анна Шпынева, Лидия Яковлева, Александра Кустова, Софья Тихонова и Ксения Каблукова (запасная).

Ранее стало известно, что в чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде примет участие двукратная олимпийская чемпионка, представительница Польши Юстина Ковальчик.