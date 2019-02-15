Российские биатлонисты стали 11-ми в смешанной эстафете на олимпийском фестивале

Сборная России по биатлону в составе Софьи Цыплухиной, Анастасии Зеновой, Станислава Ильиных и Ильи Анисимова заняла 11-е место в смешанной эстафете на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который проходит в Сараево (Босния и Герцеговина).

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы, третьими — финны.

Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Фрида Тормодсгор Докке, Ханна Борве, Эйрик Идланд, Мортен Хол) — 1:26.58,5 (0+6).

2. Франция (Ноеми Ремонна, Майя Клотен, Матьё Гарсия, Эрик Перро) — +1.10,0 (0+10).

3. Финляндия (Хейди Никкинен, Ноора Кайса Керанен, Матиас Майяла, Вилле-Валттери Карвинен) — +1.37,4 (1+12).

11. Россия (Софья Цыплухина, Анастасия Зенова, Станислав Ильиных, Ильи Анисимов) — +5.23,4 (4+12).