Конева одержала победу на чемпионате России в помещении в тройном прыжке

Екатерина Конева выиграла золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.

Результат Коневой составила 14,51 м. Второе место заняла Дарья Нидбайкина (13,87). Третьей стала Валентина Косолапова (13,32).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва.

Женщины. Тройной прыжок

1. Екатерина Конева — 14,51.

2. Дарья Нидбайкина — 13,87.

3. Валентина Косолапова — 13,32.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва. Расписание финалов на 15 февраля

12:30 — тройной прыжок (женщины).

12:45 — бег на 5000 м (женщины).

13:05 — бег на 5000 м (мужчины).

13:45 — бег на 200 м (женщины).

13:52 — бег на 200 м (мужчины).

14:00 — тройной прыжок (мужчины).

14:00 — прыжки в высоту (женщины).

14:00 — бег на 1500 м (женщины).

14:30 — бег на 1500 м (мужчины).

15:15 — эстафета 4х400 м (женщины).

15:30 — эстафета 4х400 м (мужчины).

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».