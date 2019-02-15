Конева одержала победу на чемпионате России в помещении в тройном прыжке

Екатерина Конева выиграла золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.
Результат Коневой составила 14,51 м. Второе место заняла Дарья Нидбайкина (13,87). Третьей стала Валентина Косолапова (13,32).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва.
Женщины. Тройной прыжок
1. Екатерина Конева — 14,51.
2. Дарья Нидбайкина — 13,87.
3. Валентина Косолапова — 13,32.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва. Расписание финалов на 15 февраля
12:30 — тройной прыжок (женщины).
12:45 — бег на 5000 м (женщины).
13:05 — бег на 5000 м (мужчины).
13:45 — бег на 200 м (женщины).
13:52 — бег на 200 м (мужчины).
14:00 — тройной прыжок (мужчины).
14:00 — прыжки в высоту (женщины).
14:00 — бег на 1500 м (женщины).
14:30 — бег на 1500 м (мужчины).
15:15 — эстафета 4х400 м (женщины).
15:30 — эстафета 4х400 м (мужчины).
Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».