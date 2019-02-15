Конева: за неделю до соревнований у спортсменов часто что-то случается

Легкоатлетка Екатерина Конева поделилась эмоциями от победы на чемпионате России в тройном прыжке.

«Сегодня было очень тяжело выступать. Очень часто так бывает, что за неделю до соревнований у спортсмена что-то случается. Но если вышел на старт, надо показывать всё. Это заключительный старт в сезоне, я в чудеса уже не верю, поэтому хочется поскорее домой уже. Некоторые спортсмены целенаправленно не берут с собой семью на турниры, но со мной всегда дочка.

Организация турнира достойная и хорошая, но хотелось бы, чтобы больше популяризировали лёгкую атлетику. Поддержка зрителей очень важна. Когда подбадривают с трибун, выступать легче.

У меня нет допуска до международных стартов. Да, это давит, уже надоело, но я спокойно поеду домой и буду готовиться. Хочется, чтобы что-то уже решилось», — передаёт слова Коневой корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.