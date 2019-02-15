Седова и Рыбаков выиграли золотые медали ЧР в помещении на дистанции 5000 м

Елена Седова и Евгений Рыбаков одержали победы в беге на дистанции 5000 м на чемпионате России в помещении, который проходит в Москве.

Седова преодолела дистанцию за 15 минут 49,27 секунды. Второй оказалась Софья Каменева (15.50,15). Бронзовая медаль досталась Юлии Васильевой (15.58,25).

У мужчин Рыбаков стал первым с результатом 13 минут 35,74 секунды. Серебряную награду завоевал Анатолий Рыбаков (13.36,08). Призовую тройку замкнул Егор Николаев (13.54,37).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва

Женщины. 5000 м



1. Елена Седова — 15.49,27.

2. Софья Каменева — 15.50,15.

3. Юлия Васильева — 15.58,25.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва

Мужчины. 5000 м



1. Евгений Рыбаков — 13.35,74.

2. Анатолий Рыбаков — 13.36,08.

3. Егор Николаев — 13.54,37.