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Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении
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Рыбаков — после победы на ЧР по лёгкой атлетике: стартов, конечно, не хватает

Рыбаков — после победы на ЧР по лёгкой атлетике: стартов, конечно, не хватает
Другие / Лёгкая атлетика

Евгений Рыбаков поделился впечатлениями от победы в беге на дистанции 5000 м на чемпионате России в помещении, который проходит в Москве. Спортсмен преодолел дистанцию за 13 минут 35,74 секунды. Второе место занял Анатолий Рыбаков (13.36,08), третий результат показал Егор Николаев (13.54,37).

«Было изначально рассчитано, что мы так пробежим с братом, что будем меняться по ходу. Хотелось бы побить рекорд, но чуть-чуть не хватило. Первые три километра – это разминка, а потом уже начинается. Стартов, конечно, не хватает, обидно, что в прошлом году мне дали допуск до соревнований, а Анатолию — нет», — передаёт слова Рыбакова корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.

У женщин на дистанции 5000 м первой стала Елена Седова.

Седова и Рыбаков выиграли золотые медали ЧР в помещении на дистанции 5000 м
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