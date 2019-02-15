Рыбаков — после победы на ЧР по лёгкой атлетике: стартов, конечно, не хватает

Евгений Рыбаков поделился впечатлениями от победы в беге на дистанции 5000 м на чемпионате России в помещении, который проходит в Москве. Спортсмен преодолел дистанцию за 13 минут 35,74 секунды. Второе место занял Анатолий Рыбаков (13.36,08), третий результат показал Егор Николаев (13.54,37).

«Было изначально рассчитано, что мы так пробежим с братом, что будем меняться по ходу. Хотелось бы побить рекорд, но чуть-чуть не хватило. Первые три километра – это разминка, а потом уже начинается. Стартов, конечно, не хватает, обидно, что в прошлом году мне дали допуск до соревнований, а Анатолию — нет», — передаёт слова Рыбакова корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.

У женщин на дистанции 5000 м первой стала Елена Седова.