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Российские лыжники — вторые в смешанной эстафете на олимпийском фестивале

Российские лыжники — вторые в смешанной эстафете на олимпийском фестивале
Другие / Лыжный спорт

Сборная России по лыжным гонкам в составе Егора Лончакова, Алёны Баранова, Сергея Волкова и Екатерины Мегедь завоевала серебро в смешанной эстафете 4х5 км на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина).

Золото выиграли норвежцы. Третий результат продемонстрировала команда Швейцарии.

Лыжные гонки. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина
Смешанная эстафета
1. Норвегия — 1:02.01,4.
2. Россия (Егор Лончаков, Алёна Баранова, Сергей Волков, Екатерина Мегедь) — +4,4.
3. Швейцария — +12,0.

Ранее Баранова завоевала серебро в спринте и индивидуальной гонке. Волков и Антон Максимов в спринте взяли серебро и бронзу соответственно.

В общем зачёте фестиваля сборная России занимает пятое место (2 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые медали). Лидируют швейцарцы (5-4-1).

Лыжница Баранова завоевала серебро на олимпийском фестивале в Сараево
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