Российские лыжники — вторые в смешанной эстафете на олимпийском фестивале

Сборная России по лыжным гонкам в составе Егора Лончакова, Алёны Баранова, Сергея Волкова и Екатерины Мегедь завоевала серебро в смешанной эстафете 4х5 км на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина).

Золото выиграли норвежцы. Третий результат продемонстрировала команда Швейцарии.



Лыжные гонки. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина

Смешанная эстафета

1. Норвегия — 1:02.01,4.

2. Россия (Егор Лончаков, Алёна Баранова, Сергей Волков, Екатерина Мегедь) — +4,4.

3. Швейцария — +12,0.

Ранее Баранова завоевала серебро в спринте и индивидуальной гонке. Волков и Антон Максимов в спринте взяли серебро и бронзу соответственно.

В общем зачёте фестиваля сборная России занимает пятое место (2 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые медали). Лидируют швейцарцы (5-4-1).