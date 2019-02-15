Российские лыжники — вторые в смешанной эстафете на олимпийском фестивале

Сборная России по лыжным гонкам в составе Егора Лончакова, Алёны Баранова, Сергея Волкова и Екатерины Мегедь завоевала серебро в смешанной эстафете 4х5 км на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина).
Золото выиграли норвежцы. Третий результат продемонстрировала команда Швейцарии.
Лыжные гонки. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина
Смешанная эстафета
1. Норвегия — 1:02.01,4.
2. Россия (Егор Лончаков, Алёна Баранова, Сергей Волков, Екатерина Мегедь) — +4,4.
3. Швейцария — +12,0.
Ранее Баранова завоевала серебро в спринте и индивидуальной гонке. Волков и Антон Максимов в спринте взяли серебро и бронзу соответственно.
В общем зачёте фестиваля сборная России занимает пятое место (2 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые медали). Лидируют швейцарцы (5-4-1).