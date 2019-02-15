Калина — первая на дистанции 1500 м на чемпионате России по лёгкой атлетике

Анастасия Калина выиграла золотую медаль на дистанции 1500 м на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве. Её время — 4 минуты 12,94 секунды. Второе место заняла Дина Александрова (4.14,51), третье — Екатерина Ивонина (4.14,86).
У мужчин победу одержал Константин Плохотников (3.43,09). Серебряную награду завоевал Ильдар Надыров (3.43,24), бронзовым призёром стал Евгений Кунц (3.43,46).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Женщины. 1500 м
1. Анастасия Калина — 4.12,94.
2. Дина Александрова — 4.14,51.
3. Екатерина Ивонина — 4.14,86.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Мужчины. 1500 м
1. Константин Плохотников — 3.43,09.
2. Ильдар Надыров — 3.43,24.
3. Евгений Кунц — 3.43,46.