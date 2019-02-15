Ласицкене: хотела улучшить результат сезона в мире, но ещё есть старты

Мария Ласицкене поделилась эмоциями от победы в прыжках в высоту на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении.

«Всегда очень радует, когда болельщики и спортсмены получают удовольствие от соревнований. Никто не сомневался, что будет такая борьба, но я рада, что мне удалось взять золотую медаль. Хотелось улучшить результат сезона в мире, но ещё есть старты. Хорошо, что чемпионат России так удачно прошёл для меня. Результат 2,05 был близок, но надо работать дальше, не забивать себе голову лишними мыслями. Целей по цифрам никогда нет, хотелось стать чемпионкой России и подняться на первую ступеньку.

Все ходы, когда я переносила попытки, были рассчитаны на лидерство. Рада, что этот пунктик выполнен. Когда взяли 2,02, то я подошла к Ане, и мы решили, что будем прыгать сразу 2,05», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.