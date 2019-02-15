Чичерова: спасибо планке, что она не падала, когда я её царапала

Олимпийская чемпионка 2012 года прыгунья в высоту Анна Чичерова прокомментировала своё выступление на чемпионате России в помещении.

Победительница чемпионата мира 2011 года стала серебряным призёром соревнований с результатом 2,02 м.

«Мне сегодня было тяжеловато прыгать, но в этой борьбе создаётся интерес и интерес на трибунах. Я планировала сначала два метра взять, а если всё будет хорошо, то 2,02, а потом логично было ставить 2,05, так как это лучший результат сезона в мире. Я всегда очень эмоционально реагирую на всё, что происходит. Не могу держать эмоции в себе. Аудитория видела, как я обрадовалась, когда взяла высоту 2.02. Спасибо большое планке, что она не падала, когда я её царапала», — передаёт слова Чичеровой корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.

Напомним, чемпионкой России стала двукратная победительница чемпионатов мира Мария Ласицкене, также преодолевшая планку на высоте 2,02 м, но опередившую Чичерову по дополнительным показателям.