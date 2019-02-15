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Чичерова: спасибо планке, что она не падала, когда я её царапала

Чичерова: спасибо планке, что она не падала, когда я её царапала
Другие / Лёгкая атлетика

Олимпийская чемпионка 2012 года прыгунья в высоту Анна Чичерова прокомментировала своё выступление на чемпионате России в помещении.

Победительница чемпионата мира 2011 года стала серебряным призёром соревнований с результатом 2,02 м.

«Мне сегодня было тяжеловато прыгать, но в этой борьбе создаётся интерес и интерес на трибунах. Я планировала сначала два метра взять, а если всё будет хорошо, то 2,02, а потом логично было ставить 2,05, так как это лучший результат сезона в мире. Я всегда очень эмоционально реагирую на всё, что происходит. Не могу держать эмоции в себе. Аудитория видела, как я обрадовалась, когда взяла высоту 2.02. Спасибо большое планке, что она не падала, когда я её царапала», — передаёт слова Чичеровой корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.

Напомним, чемпионкой России стала двукратная победительница чемпионатов мира Мария Ласицкене, также преодолевшая планку на высоте 2,02 м, но опередившую Чичерову по дополнительным показателям.

Ласицкене выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на ЧР по лёгкой атлетике
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