Российские «летающие» лыжники — вновь последние на этапе КМ в командном турнире

Россияне Максим Сергеев, Денис Корнилов, Роман Трофимов и Евгений Климов заняли 10-е, последнее, место на этапе Кубка мира в Виллингене (Германия).

По итогам первого раунда россияне набрали 280,7 балла и не смогли пробиться в топ-8 сильнейших команд, которые приняли участие во втором этапе соревнований.

Победителями соревнований стали польские «летающие» лыжники, набравшие по сумме двух раундов 979,4 балла. Вслед за ними расположились немцы (900,2). Тройку призёров замкнула команда Словении (874,0).

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Виллинген, Германия

Мужчины, командное первенство

1. Польша — 979,4 балла.

2. Германия — 900,2.

3. Словения — 874,0...

10. Россия — 280,7.

Напомним, на прошлом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) сборная России также замкнула турнирную таблицу.

Завтра, 16 февраля, и 17 февраля, состоятся индивидуальные соревнования, которые пройдут в рамках турнира Willingen 5.