Йохауг: Белорукова и Непряева чертовски хороши. Мы должны опасаться россиянок

Олимпийская чемпионка 2010 года норвежская лыжница Терезе Йохауг выразила мнение, что россиянки станут главными конкурентками представительниц сборной Норвегии на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), сообщает NRK.

«И (Юлия) Белорукова, и (Наталья) Непряева настолько отлично выступали, что мы должны опасаться сборную России. Они чертовски хороши. Россиянки способны побороться как минимум в эстафете», — заявила многократная чемпионка мира.

Напомним, Наталья Непряева стала второй в генеральной классификации многодневки «Тур де Ски» и занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, а Юлия Белорукова — на пятом месте в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Чемпионат мира в Зеефельде пройдёт с 20 февраля по 3 марта.