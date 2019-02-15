Норвежец Кристофферсен выиграл гигантский слалом на ЧМ, Хиршер — второй

Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен стал победителем соревнований в гигантском слаломе на чемпионате мира в Оре (Швеция). Для 24-летнего спортсмена этот титул стал первым.

Норвежец победил с результатом 2 минуты 20,24 секунды по сумме двух попыток. Серебряным призёром стал действующий олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира 2017 года в этой дисциплине австриец Марсель Хиршер, уступивший в борьбе за золотую медаль 0,20 секунды. Тройку призёров замкнул француз Алексис Пентюро, проигравший чемпиону мира 0,42 секунды.

Россиянин Павел Трихичев вошёл в тридцатку сильнейших, расположившись на итоговом 27-м месте (+4,57). Его соотечественник Александр Андриенко не смог финишировать во время прохождения второй трассы.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Оре, Швеция

Мужчины, гигантский слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 2.20,24.

2. Марсель Хиршер (Австрия) — +0,20.

3. Алексис Пентюро (Франция) — +0,42...

27. Павел Трихичев (Россия) — +4,57.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту завершится в воскресенье, 17 февраля.