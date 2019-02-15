Кристиансен выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в США, Гараничев — 15-й

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) прошёл мужской спринт на 10 км. Победу одержал норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен, второе место занял француз Симон Детьё, третье — немец Роман Рес.

Для Кристиансена эта победа стала первой в карьере, а Рес в первый раз вошёл в тройку лучших на этапах Кубка мира.

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё подошёл первым ко второму огневому рубежу с преимуществом 38,2 секунды, однако олимпийский чемпион допустил четыре промаха и откатился на пятую итоговую позицию.

Лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев, занявший15-е место.

Александр Логинов, занимающий 2-е место в общем зачёте Кубка мира, подходил к «стойке» с лучшим результатом среди россиян (8-е место), однако три ошибки на огневом рубеже не позволили 27-летнему биатлонисту побороться за высокое место. В итоговом протоколе Логинов расположился на 28-м месте (+1.32,6).

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию гонки.

Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины. Спринт

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 23.29,7 (0+0).

2. Симон Детьё (Франция) — +1,3 (1+0).

3. Роман Рес (Германия) — +22,4 (0+1).

4. Эрик Лессер (Германия) — +23,0 (0+0).

5. Йоханнес Бё (Норвегия) — +41,5 (0+4).

6. Кентен Фийон Майе (Франция) — +42,9 (0+1).

7. Лукас Хофер (Италия) — +46,3 (1+0).

8. Беньямин Вегер (Швейцария) — +49,3 (0+1).

9. Антонен Гигонна (Франция) — +52,7 (0+1).

10. Йоханнес Дале (Норвегия) — +56,5 (0+2)…

15. Евгений Гараничев (Россия) — +1.07,3 (1+0)…

24. Александр Поварницын (Россия) — +1.27,4 (0+0)…

28. Александр Логинов (Россия) — +1.32,6 (0+3)…

48. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.19,5 (2+1)…

55. Юрий Шопин (Россия) — +2.34,1 (1+1)…

77. Сергей Корастылёв (Россия) — +3.34,6 (3+2).