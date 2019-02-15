Детьё подобрался к Логинову в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на восьмом этапе в Солт-Лейк-Сити (США). Норвежец с 936 очками возглавляет генеральную классификацию.

На втором месте находится россиянин Александр Логинов (609). На третье место поднялся француз Симон Детьё (588), ставший вторым в спринтерской гонке. Его соотечественник Мартен Фуркад, пропускающий этапы в Северной Америке, опустился на четвёртую позицию (554).

Россиянин Евгений Гараничев занимает 15-е место в общем зачёте, Матвей Елисеев — 28-е.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 936.

2. Александр Логинов (Россия) — 609.

3. Симон Детьё (Франция) — 588.

4. Мартен Фуркад (Франция) — 554.

5. Симон Эдер (Австрия) — 541...

15. Евгений Гараничев (Россия) — 348…

25. Матвей Елисеев (Россия) — 213.