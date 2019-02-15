Логинов: подошёл к «стойке» неготовым — сил практически не было

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о причинах неудачной стрельбы на втором огневом рубеже в спринтерской гонке на 10 км на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). 27-летний спортсмен допустил три промаха на «стойке».

«Был ветер, но была и неготовность стрелять после второго круга. Неважно, экономил бы я силы или нет. Подошёл к «стойке» абсолютно неготовым — сил практически не было. Здесь высота 1750 м на трассе, но я ощущаю, как будто ещё больше. Мы здесь не имеем биохимика – не могу сказать, густая у меня кровь или нет. Первый круг шёл с ощущением того, что надо оставлять силы на второй-третий. Но здесь трасса такая – силы элементарно кончились», – заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Логинов финишировал с 28-м результатом, уступив победителю гонки, норвежцу Ветле Шосте Кристиансену, 1 минуту 32,6 секунды.