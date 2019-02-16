Латыпов: пытался за Бё два подъёма продержаться, но он просто на глазах уходит

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о причинах отставания по трассе и ошибок в стрельбе в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в США. Латыпов занял 48-е место, с тремя промахами отстав от победителя на 2 минуты и 19 секунд.

«Был сильный порывистый ветер на «лёжке», он крутился в разные стороны, я даже не стал поправку делать, старался стрелять по ощущениям, но два выстрела всё-таки сдуло, остальные спокойно закрыл. Стоя было намного сложнее, решил действовать похитрее, посмотрел, что на одной установке ветра нет. Но только изготовился, пошёл очень сильный ветер, вправо-влево начало мотать, стрелял долго очень, выцеливал, но всё равно досадный промах один.

Высота. Мышцы не работают, понимание есть, что могу работать, но организм не даёт, сопротивляется, не получается выше выдать скорость. Встретился на кругу с Йоханнесом Бё, пытался за ним два подъёма продержаться. Но он просто на глазах уходит. И не понимаешь, вроде и сам сильно стараешься толкаться, но не получается держать такую скорость. Это высота», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».