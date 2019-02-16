Победа Кристиансена, промахи Бё и Логинова — в обзоре спринта на этапе КМ в США

Представляем видеообзор мужской спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити. Первую в карьере личную победу на этапах Кубка мира с безупречной стрельбой на двух огневых рубежах одержал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Второе место занял француз Симон Детьё, третье — немец Роман Рес, впервые поднявшийся на подиум соревнований.

Лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев, с одним промахом занявший 15-е место.

Лидера общего зачёта Кубка мира норвежца Йоханнеса Бё и занимающего второе место россиянина Александра Логинова подвела стрельба на «стойке». Стремительный Бё зашёл на 4 штрафных круга, Логинов, который и ходом по трассе значительно отставал от соперника, – на три. В итоге Бё — пятый, а Логинов — 28-й.

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