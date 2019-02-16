Й. Бё — о пятом месте в спринте: грустно, я чувствовал, что мог быть выше

Олимпийский чемпион 2018 года норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Перед вторым огневым рубежом многократный чемпион мира шёл лидером, опережая преследователей на 38,2 секунды, однако Бё-младший допустил четыре промаха и откатился на пятую итоговую позицию.

«Думаю, мне не повезло. Я не понимал направления ветра, когда стрелял. Это очень грустно, я чувствовал, что мог показать результат выше, чем пятое место», — приводит слова норвежца NRK.

Напомним, победу в спринте одержал соотечественник Бё — Ветле Шоста Кристиансен, второе место занял французский биатлонист Симон Детьё, немец Роман Рес замкнул тройку призёров.