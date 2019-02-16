Шопин: высота вообще не прощает ошибок на дистанции

Российский биатлонист Юрий Шопин прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира в США. Шопин допустил по одному промаху на каждом огневом рубеже и занял 55-е место, отстав от победителя на 2 минуты и 34 секунды.

«Сегодня погода намного более непредсказуемая, чем в Канаде была. Думаю, это можно было заметить по ребятам, которые сделали по 3-5 промахов на рубеже. Но я бы не сказал, что ветер повлиял на мои промахи. Чисто психологически с двумя последними выстрелами сам не справился.

Высота? Надо начинать с запасом. Может, кому-то из зрителей это покажется смешным, ведь мы и так начинаем с запасом, но тут каждое лишнее ускорение чревато, потому что высота вообще не прощает ошибок на дистанции», — сказал Шопин в эфире «Матч ТВ».