Рес — о третьем месте в спринте: совсем не ожидал такого результата, невероятно!

Немецкий биатлонист Роман Рес прокомментировал выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Спортсмен занял третье место.



«Совсем не ожидал такого результата, особенно сразу после истощающих гонок в Кэнморе. Странно, но я чувствовал силу и лёгкость на подъёмах. Это моё лучшее достижение! Просто невероятно!



Знал, что выхожу с последнего огневого четвёртым, но никто не говорил мне, насколько я близок к пьедесталу. Наверное, все думали, что на дистанции я сильно „сдам“ и откачусь назад, но когда оставалось меньше половины круга до финиша, мне сказали, что я рядом. А на выходе с последнего подъема расстояние до Эрика было уже 3 секунды. Тогда я начал отталкиваться изо всех сил, вплоть до финишной линии», — приводит слова Реса Biathlon.com.ua.

Й. Бё — о пятом месте в спринте: грустно, я чувствовал, что мог быть выше