Пидручный: ходом доволен, а стрельба разочаровала

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Спортсмен занял 33-е место.

«Сложные ощущения после гонки. С одной стороны, ход отличный, бежалось хорошо, лыжи супер, а стрельба не удалась, пристрелка была тяжёлая, ветер часто менялся: то сильнее, то слабее. Во время стрельбы на первые три выстрела лёжа ветер был стабильным, а на четвёртом и пятом задул порыв и промахи были практически на габарите с правой стороны.

Стоя старался отработать хорошо, но, к сожалению, не удалось. Так что и впечатления такие: результат не самый плохой, который мог быть, ходом на этот период доволен, а стрельба разочаровала», — приводит слова украинца Biathlon.com.ua.