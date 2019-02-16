Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Художественная гимнастика. ГРАН-ПРИ Москва, день 1.
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на Универсиаду-2019

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на Универсиаду-2019
Другие / Лыжный спорт

Федерация лыжных гонок России на официальном сайте огласила состав сборной на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске, которая пройдёт с 2 по 12 марта.

В состав женской сборной России вошли Татьяна Алёшина, Диана Головань, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Кристина Кускова, Христина Мацокина, Полина Некрасова и Екатерина Смирнова. За мужскую команду выступят Егор Казаринов, Кирилл Киливнюк, Иван Кириллов, Илья Порошкин, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Антон Тимашев и Иван Якимушкин.

В программу Универсиады войдут спринтерская гонка свободным стилем, гонка преследования, гонка классическим стилем, масс-старт, эстафетная гонка и командный спринт. В Играх примут участие 3050 спортсменов более чем из 50 стран, организаторы ожидают более 200 тысяч гостей.

Глава FISU: официально Украина Универсиаду в Красноярске не бойкотировала
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент