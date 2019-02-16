Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на Универсиаду-2019

Федерация лыжных гонок России на официальном сайте огласила состав сборной на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске, которая пройдёт с 2 по 12 марта.



В состав женской сборной России вошли Татьяна Алёшина, Диана Головань, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Кристина Кускова, Христина Мацокина, Полина Некрасова и Екатерина Смирнова. За мужскую команду выступят Егор Казаринов, Кирилл Киливнюк, Иван Кириллов, Илья Порошкин, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Антон Тимашев и Иван Якимушкин.



В программу Универсиады войдут спринтерская гонка свободным стилем, гонка преследования, гонка классическим стилем, масс-старт, эстафетная гонка и командный спринт. В Играх примут участие 3050 спортсменов более чем из 50 стран, организаторы ожидают более 200 тысяч гостей.

Глава FISU: официально Украина Универсиаду в Красноярске не бойкотировала