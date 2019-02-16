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Гулякова: в финале Кубка России буду прыгать тройной аксель

Гулякова: в финале Кубка России буду прыгать тройной аксель
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Гулякова поделилась ожиданиями от предстоящего финала Кубка России по фигурному катанию.

«Для меня задачи не изменились. Дело не в соперницах, я должна бороться с собой и показать максимально высокий результат.

Буду прыгать тройной аксель. На прошедшем турнире в Любляне мы его протестировали в соревновательном режиме, я с этим справилaсь.

Оценила бы своё выступление в Словении на четыре с минусом. Не смогла закончить короткую программу, потому что у меня развязался ботинок, а рефери не остановил музыку. У меня такая проблема вообще возникла впервые", — приводит слова Гуляковой интернет-портал «Областная газета».

Финал Кубка России пройдёт с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

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