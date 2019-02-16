Йоханнес Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок

По итогам гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити норвежец Йоханнес Бё досрочно выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов.



После 7 гонок из 9 на счету спортсмена 394 очка, ближайший преследователь – россиянин Александр Логинов – уже не сможет его опередить.



Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт спринтерских гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 394 балла.

2. Александр Логинов (Россия) — 264.

3. Симон Детьё (Франция) — 262.

4. Бенедикт Долль (Германия) — 237.

5. Антонен Гигонна (Франция) — 229.

6. Тарьей Бё (Норвегия) — 203.

7. Симон Эдер (Австрия) — 195.

8. Мартен Фуркад (Франция) — 193.

9. Лукас Хофер (Италия) — 192.

10. Юлиан Эберхард (Австрия) — 191…

17. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 129…

20. Евгений Гараничев (Россия) — 108.

21. Матвей Елисеев (Россия) — 106…

38. Дмитрий Малышко (Россия) — 53…

52. Александр Поварницын (Россия) — 28.