Йоханнес Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок

По итогам гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити норвежец Йоханнес Бё досрочно выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов.
После 7 гонок из 9 на счету спортсмена 394 очка, ближайший преследователь – россиянин Александр Логинов – уже не сможет его опередить.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт спринтерских гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 394 балла.
2. Александр Логинов (Россия) — 264.
3. Симон Детьё (Франция) — 262.
4. Бенедикт Долль (Германия) — 237.
5. Антонен Гигонна (Франция) — 229.
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 203.
7. Симон Эдер (Австрия) — 195.
8. Мартен Фуркад (Франция) — 193.
9. Лукас Хофер (Италия) — 192.
10. Юлиан Эберхард (Австрия) — 191…
17. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 129…
20. Евгений Гараничев (Россия) — 108.
21. Матвей Елисеев (Россия) — 106…
38. Дмитрий Малышко (Россия) — 53…
52. Александр Поварницын (Россия) — 28.