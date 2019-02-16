Колобков: проведём Универсиаду так, чтобы всем захотелось вернуться в Красноярск

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что высшая строчка в общекомандном зачёте XXIX зимней Универсиады не является первостепенной задачей, стоящей перед сборной России. Соревнования пройдут в Красноярске с 2 по 12 марта.

«Ждём не только большого количества золотых медалей, но и успешного выступления в целом. Ведь любая ступень пьедестала очень почётна и имеет большое значение. Иногда важнее проиграть в борьбе, но получить ценный опыт для будущих соревнований. Поэтому в любом случае будем болеть и переживать за наших атлетов. Стоит отметить, что у нас очень хороший состав и во всех представленных на Универсиаде видах спорта россияне смогут составить достойную конкуренцию и традиционно претендовать на общекомандное первое место. Однако не решусь предсказывать результат. Самое главное — провести Студенческие игры так, чтобы всем участникам захотелось вернуться в Красноярск.

Очень надеюсь, что Дмитрий Логинов и Наталья Соболева приедут в Красноярск, хотя они принимают участие в этапах Кубка мира. Молодые ребята уже сейчас заявили о себе как состоявшиеся спортсмены, в связи с чем у нас действительно есть все основания надеяться на самые высокие результаты. Местная школа сноуборда и фристайла очень сильна. Достаточно сказать, что на Олимпиаде в Пхёнчхане было более 20 представителей Красноярского края. Здорово, что у нас есть прогресс в этих молодёжных дисциплинах, которые уже сейчас набирают популярность и привлекают большой зрительский интерес", — цитирует Колобкова «RT на русском».