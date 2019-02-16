Санитра: при хорошей стрельбе Пидручный мог показать очень высокий результат

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра поделился впечатлениями от выступления подопечных в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Дмитрий Пидручный показал 33-й результат, Артём Тищенко — 54-й, а Тарас Лесюк — 78-й.

«Условия были очень тяжёлыми. Ветер постоянно менял направление, и было сложно определить, с какой стороны он дует в данный момент. Но даже в таких условиях ребята могли стрелять лучше.

Пидручный очень порадовал скоростью — уже со старта был впереди. Условия для сервиса были очень тяжёлые, но лыжи нам подготовили очень хорошо. Не могу понять, что случилось в стрельбе лёжа: после трёх попаданий точно в центр потом сделал два промаха. В «стойке» сегодня не повезло всем ребятам: был сильный ветер, и поймать мишени было очень тяжело. Но при хорошей стрельбе Пидручный мог показать сегодня очень высокий результат», — цитирует Санитру Biathlon.com.ua.