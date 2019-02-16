Йоханнес Бё: в Канаде и США совсем мало людей на стадионе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мыслями, нужно ли проводить этапы Кубка мира по биатлону в Северной Америке.



«На мой взгляд, у нас биатлонная семья, а в семье нужно заботиться о каждом её члене. Канадцы и американцы каждый год приезжают к нам в гости, и мы оказываем им ответную любезность. Но вот на стадионе совсем мало людей, и не думаю, что их станет больше, если мы будем приезжать чаще. Так что пришло время возвращаться в Европу.



Я, конечно, люблю соревноваться на больших стадионах, но и новые места осваивать нужно. Мне понравилось в Кэнморе. Но если в Солт-Лейк-Сити я пробегу плохо, то подумаю, что просто потерял время», – сказал Бё в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на седьмом этапе КМ в Кэнморе несколько гонок было отменено из-за погодных условий.