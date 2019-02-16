Буров: все акробаты в нашей команде скромные. Мы не ведём себя как футболисты

Чемпион мира 2019 года фристайлист Максим Буров поделился мыслями о своём успехе.



«После того, что было в 2017 году на чемпионате мира (Буров занял 11-е место. — Прим. „Чемпионата“), конечно же, произошёл очень большой переворот в лучшую сторону. В индивидуальном турнире было тяжело. Потому что ты идёшь к этой медали, ты готовишься к ней, а когда ты выиграл, и знаешь, что уже чемпион мира, то на следующий день в душе есть небольшое чувство, напоминающее о том, что ты стал чемпионом. Но нужно выступать дальше и показать примерно такой же результат, который был в индивидуальном турнире. Безусловно, бывают осечки, когда в команде кто-то может подвести. Но, как говорится, с кем не бывает. Фристайл вообще непредсказуемый вид спорта.



Не было ли провокаций со стороны иностранцев? В нашем виде спорта — нет. С того момента как я пришёл во фристайл, ничего подобного не видел и не слышал. Но я говорю только за лыжную акробатику. Мы, конечно, общаемся с ребятами из других дисциплин, но не так часто. Так вот, в лыжной акробатике все со всеми общаются, дружелюбные ребята. Никакого зла они нам не желают.



Все акробаты в нашей команде — скромные ребята. Мы никогда не ведём себя как футболисты. Чтобы так зазвездиться… Мы уж точно не такие ребята», — цитирует Бурова News.ru.

Максим Буров – чемпион мира в лыжной акробатике