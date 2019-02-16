Гамба: Путин находится в хорошей форме. В дзюдо ему присущ атакующий стиль

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба считает, что президент России Владимир Путин находится в хорошей физической форме.

Накануне Путин провёл тренировку с российскими дзюдоистами, в ходе которой повредил палец.



«Тренировка прошла отлично, он боролся с нашими лучшими спортсменами — Натальей Кузютиной, Бесланом Мудрановым, Тагиром Хайбулаевым, Иваном Нифонтовым, Мансуром Исаевым, с чемпионами прошлых лет и сегодняшними.

Путин любит спорт, любит бороться, любит тренировки, ему нравятся броски через спину, подсечки, он работает в традиционной японской технике дзюдо, мне кажется, что лучше всего ему удаётся тай-отоси (передняя подножка. — Прим. «Чемпионата»). В дзюдо ему присущ атакующий стиль.



Да, он повредил палец — но он же мужчина, такие вещи для нас не проблема, затейпировали и продолжили работу. Он в хорошей форме. Путин — тренер нашей команды, все знают — он рядом", — цитирует Гамбу ТАСС.