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Кузютина: у Путина очень хорошо получается подсечка

Кузютина: у Путина очень хорошо получается подсечка
Другие / Прочие виды спорта

Четырёхкратная чемпионка Европы по дзюдо, бронзовый призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр Наталья Кузютина прокомментировала травму, полученную президентом РФ Владимиром Путиным на тренировке с дзюдоистами в Сочи.

Напомним, глава государства, тренируясь с олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 60 кг Бесланом Мудрановым, повредил палец на правой руке. Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил заниматься с дзюдоистами.

«Ничего страшного. Небольшое повреждение, в дзюдо и не такое встречается. Отмечу его хорошую физическую и техническую подготовку.

Каким приёмом Путин владеет лучше всего? Подсечка у него очень хорошо получается", — цитирует Кузютину «Московский комсомолец».

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