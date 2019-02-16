Муштаков: даже не думал, что возьму две бронзы на чемпионате мира-2019

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира-2019 по конькобежному спорту на дистанциях 500 метров и в командном спринте Виктор Муштаков рассказал о своём первом взрослом мировом турнире.

«Для меня этот чемпионат мира был незабываемым. До этого никогда не участвовал на таких крупных соревнованиях. Мой результат для меня был восхищением. Знал, что когда приеду, психологически будет тяжело, поскольку для меня это будет в первый раз. Даже не думал, что покажу такой результат, ведь незадолго до чемпионата мира подцепил болезнь в Хамаре. Из-за этого немного расстроился, что не успею в срок восстановиться. Но, слава богу, за три дня успел более-менее прийти в себя и показать высокий результат.



У меня было две цели в начале сезона. Первая — показать хороший результат, то есть выбежать из 35 секунд, хотя это и не самый высокий результат. Вторая — завоевать на Кубке мира и чемпионате мира медали по принципу «чем больше, тем лучше», — цитирует Муштакова News.ru.