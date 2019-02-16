Диггинс выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ по лыжным гонкам в Италии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье (Италия) завершился женский спринт свободным стилем. В финале победу одержала представительница США Джессика Диггинс. Второе место заняла немка Сандра Рингвальд. Призовую тройку замкнула Йоханна Хагстрём из Швеции.

Лыжные гонки. Кубок мира. Конье, Италия

Женщины. Спринт, свободный стиль

1. Джессика Диггинс (США) — 3.32,73.

2. Сандра Рингвальд (Германия) +0,11.

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +0,86.

4. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +1,31.

5. Сэйди Бьорнсен (США) +2,23.

6. Эва Уревц (Словения) +2,32.

В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин второе место занимает россиянин Александр Большунов. У женщин второй идёт представительница России Наталья Непряева.